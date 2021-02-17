В Чувашии пройдет слет студенческих отрядов ПФО

На торжественном мероприятии, посвященном Дню российских студенческих отрядов, которое прошло 17 февраля в ДК ЧГУ, Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что республика готова подать заявку для участия в конкурсе на право проведения Всероссийского слета студенческих отрядов.

«У вас очень много проектов, идей, направлений приложения ваших способностей, и как итог – в этом году мы с вами вместе принимаем российское студенческое движение здесь, на территории Чувашской Республики. Будем делиться своим опытом. Первоначально уровень ПФО должен быть, но, насколько я знаю, мы замахиваемся и на Россию. Потому что, когда мы межрегиональную тему запускаем, то это уже серьезно», – сказал руководитель региона, обращаясь к участникам движения.

Одиннадцатый слет студенческих отрядов ПФО будет проходить в Чувашии этой осенью – с 15 по 17 октября. Его участниками станут более 350 человек из 14 регионов Приволжья. В прошлом году окружной слет проводили в Казани.

Ранее мы писали, что в Чувашии объявилимолодёжный творческий конкурс на создание туристического бренда республики.

Источник: чувашинформ.рф