В Козловском районе может появиться чувашское и татарское подворья для туристов

Объекты для привлечения туристов пропишутся рядом с федеральной трассой М-7 возле села Байгулово при возводимом мемориальном комплексе, посвященном подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Об этом на подведении итогов развития муниципалитета рассказал глава администрации Козловского района Фирдавиль Искандаров. «Планируем при этом комплексе сделать чувашское и татарское подворья в рамках развития агропромышленного туризма, чтобы гости региона могли отведать национальные блюда, ознакомиться с национальным бытом», — уточнил руководитель муниципалитета.

Напомним, ранее Глава Чувашии Олег Николаев заявлял, что Сурский рубеж может стать туристическим продуктом.

чувашинформ.рф