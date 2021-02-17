В Козловке откроется детский сад с бассейном

В городе Козловке начали строить новый детский сад на 160 мест с бассейном. Об этом сегодня, 17февраля, на подведении итогов социально-экономического развития Козловского района рассказал глава администрации муниципального образования Фирдавиль Искандаров. Срок сдачи объекта — 15 августа этого года.

Доступность дошкольного образования в районе становится выше и благодаря появлению новых мест при общеобразовательных организациях. Как отметил Фирдавиль Искандаров, в Козловской школе №2 провели реконструкцию помещений под открытие групп для дошколят на 40 мест.

Напомним, что проект детского сада с бассейном власти Козловского района презентовали Олегу Николаеву еще прошлым летом в рамках его рабочего визита в муниципалитет.

чувашинформ.рф