В Козловке начнут строительство причальной стенки

Сегодня в Козловке на подведении итогов развития района Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что ждет от актива муниципального образования интересных проектов в сфере туристической привлекательности города.

«Мы уже приняли для себя решение, что будем строить в Козловке причальную стенку, которая создаст возможности для активизации речного судоходства и, конечно же, повышения туристической привлекательности», – заявил руководитель региона. Кроме того, в этом году республика рассчитывает на запуск речных пассажирских перевозок «Чебоксары – Казань». Куурисовать по Волге будут пассажирские скороходные суда на подводных крыльях «Валдай 45-Р».

Глава Чувашии заметил, что малые города республики имеют хорошую практику реализации программ благоустройства территорий. На сегодняшний день один такой проект с привлечением федерального финансирования реализовали в Ядрине, на стадии реализации находятся проекты в Канаше, Алатыре, Мариинском Посаде.

«Думаю, что у Козловки есть все возможности разработать в этом году программы развития, чтобы войти в федеральные проекты. Мы как представители органов государственной власти будем этому всячески способствовать», – заключил Олег Николаев.

чувашинформ.рф