Выставка «Без срока давности» путешествует по учреждениям культуры Чувашии  

В рамках театрализованного концертного представления «Посвящается строителям рубежей…», премьера которого состоялась 17 февраля, Глава Чувашии Олег Николаев ознакомился с передвижной модульной выставкой архивных документов «Без срока давности».

Чувашия стала одним из десятков регионов страны, принимающих уникальную экспозицию, документально повествующую о трагедии жителей оккупированных в годы Великой Отечественной войны территорий страны.

«Выставка свежо и содержательно передает последствия страшной войны, которую пережила наша Родина, понеся при этом большие потери. Зная это, чувствуя и понимая тяжесть этих потерь, мы в то же время чувствуем и силу духа этих людей, то, насколько самоотверженно они преодолевали тяготы войны и суровые испытания», – отметил Глава Чувашии.

На выставке представлены архивные документы, которые подтверждают и раскрывают планы нацистской Германии по порабощению и истреблению населения Советского Союза. Материалы были рассекречены и опубликованы совсем недавно в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина.

Передвижная выставка в Чувашии торжественно открылась в Чувашском кадетском корпусе 8 февраля. Выбор даты не случаен – именно 8 февраля 1946 года была произнесена вступительная речь Главного обвинителя от СССР Романа Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге. В его выступлении впервые был озвучен весь масштаб зверств нацистских преступников на оккупированной территории СССР.

Как сообщили в Минкультуры Чувашии, сейчас выставка доступна посетителям Чувашского государственного театра оперы и балета. С 1 марта с выставкой можно будет ознакомиться в Национальной библиотеке республики. В апреле экспозиция будет развернута в Музее воинской славы, а после 9 мая – в Государственном историческом архиве Чувашии.

Напомним, что в этом году в Доме Дружбы народов также работает фотовыставка о подвиге строителей оборонительных рубежей.

Источник: чувашинформ.рф