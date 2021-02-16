При чебоксарской школе №22 заработал музей под открытым небом

Гордостью и главным экспонатом музея под открытым небом при школе №22 стал установленный на специальном постаменте вертолет Ми-8 – подарок Героя России, заслуженного военного летчика Российской Федерации, генерал-лейтенанта Николая Гаврилова, имя которого носит образовательное учреждение.

Открытие пришкольного музейного комплекса состоялось 15 февраля — в День памяти вывода советских войск из Афганистана. Участие в мероприятии принял и Глава Чувашии Олег Николаев.

Вертолет будет использоваться в качестве интерактивного музея в обучении и воспитании кадет школы. По словам Николая Гаврилова, школьники, которые захотят посвятить свою жизнь службе Отечеству и авиации, смогут использовать его как учебное пособие.

«Это легендарная машина, которая в мире является непревзойденной. Она выпускается серийно более 60 лет. И ещё как минимум 20-30 лет будет играть свою роль в деле защиты Отечества», – отметил Герой России.

Директор школы № 22 Надежда Шестакова рассказала, что площадка с установленным макетом вертолёта станет частью школьного музейного комплекса. Сейчас учебное заведение собирает материалы для открытия музея «Позывной «Маэстро». А в прошлом году в школе появился зал боевой славы.

чувашинформ.рф