Олег Николаев рассказал, чем территории опережающего социально-экономического развития отличаются от особых экономических зон

О плюсах и минусах двух видов преференциальных зон Глава Чувашии подробно рассказал в интервью ведущему программы «Обзор местности» Александру Белову.

Олег Николаев напомнил, что на федеральном уровне принято решение о наложении моратория на создание преференциальных зон в формате территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). При этом поощряется создание иных форм преференциальных зон, в частности – особых экономических зон (ОЭЗ). Об этом руководитель региона ранее также говорил в своем Послании Госсовету Чувашии.

«Главное различие между ними в том, что порог входа в особые экономические зоны выше. То есть, если в ТОСЭР могли входить маленькие проекты, и малый бизнес тоже мог пользоваться преференциями, то в особых экономических зонах инвестиционные проекты должны быть более масштабными. Здесь логика такая: если уж мы даем преференции каким-либо организациям, то это должны быть существенные проекты, которые реально создают серьезные производственные площадки», – сказал руководитель региона.

По его словам, резиденты ОЭЗ также имеют больше преференций. Например, при экспорте продукции им возмещается НДС. Поэтому для крупного инвестора данный экономический статус является более привлекательным.

«Есть еще одно важное отличие. Если в Новочебоксарске будет создана ТОСЭР, то предприятия-инвесторы, которые будут развивать направления химической направленности, не смогут иметь преференции. Потому что моногородом Новочебоксарск был признан на основе действующего «Химпрома», и все предприятия, проекты такой направленности не будут пользоваться преференциями. Если будет создана особая экономическая зона, то здесь уже ограничений нет», – сообщил Глава республики и добавил, что решение об экономическом статусе Новочебоксарска будет принято в течение ближайшего месяца.

Различия между ТОСЭР и ОЭЗ также прокомментировал заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Он указал, что два режима отличаются еще и средой для ведения бизнеса

«ОЭЗ — это «чистое поле», индустриальная зона, огороженная забором, с таможенным постом и КПП. ТОСЭР же создается на территории всего города: бизнес может разместиться на любой площадке в пределах установленных границ. Можно арендовать помещение из корпусов завода, можно построить свое здание — каждая организация решает сама», – отметил вице-премьер.

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