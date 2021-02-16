Журналист Александр Белов возглавил Штаб общественного наблюдения

15 февраля на базе Общественной палаты Чувашии состоялось открытие и первое заседание Штаба общественного наблюдения. Он сформирован с целью организации независимого общественного контроля на избирательных участках в ходе проведения в сентябре 2021 года выборов депутатов Государственной Думы России и депутатов Государственного Совета Чувашии.

В состав штаба вошли активисты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», юристы и представители медиасферы и научного сообщества, члены Общественной палаты республики.

Руководителем Штаба общественного наблюдения был единогласно избран главный редактор интернет-газеты «Правда ПФО» Александр Белов.

«Штаб будет работать по нескольким направлениям. Основные – это группа подготовки и обучения наблюдателей, а также мониторинговая, юридическая и информационная группы», — рассказал Александр Белов. Он добавил, что для координации работы наблюдателей в муниципалитетах республики на базах общественных советов до 10 марта будут созданы территориальные штабы.

К выборам-2021 заработает и Единый информационный центр. Эта площадка хорошо зарекомендовала себя на выборах прошлого года. В Едином информационном центре встречались кандидаты, проводились обсуждения и прямые эфиры. Также в специально оборудованном зале за ходом голосования через видеокамеры там следили наблюдатели.

чувашинформ.рф