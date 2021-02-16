В Чувашии к выборам создан Штаб общественного наблюдения

15 февраля на базе Общественной палаты Чувашской Республики состоялось открытие Штаба общественного наблюдения за ходом проведения Единого дня голосования в сентябре 2021 года.

Основной задачей штаба является подготовка и координация общественных наблюдателей, сбор и распространение информации о ходе голосования, организация независимого наблюдения на избирательных участках и подготовка граждан, желающих стать наблюдателями на предстоящих выборах. Главная цель Штаба — исключить любое возможное искажение результатов выборов.

Председатель Общественной палаты Чувашской Республики Алексей Судленков отметил важность предстоящей избирательной кампании и ещё более важной роли, которую на выборах играют общественные наблюдатели. По его словам, институт наблюдения на выборах из статичного инструмента очень быстро превратился в мощный аргумент против перегибов на местах.

В состав штаба вошли члены Общественной палаты Чувашии, представители гражданского общества, научного сообщества, Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», представители субъектов общественного контроля, юристы и специалисты медиасферы.

Председатель Центральной избирательной комиссии республики Александр Цветков отметил, что чем больше наблюдателей от разных политических сил примет участие в наблюдении за ходом голосования, тем меньше возможности подвергнуть результаты выборов сомнению. «Опыт общероссийского голосования по поправкам в Конституцию показал, что массовое участие независимых наблюдателей снимает все вопросы по прозрачности выборов», — заявил он.

Отметим, что на выборах в сентябре 2020 года Общественная палата Чувашии подготовила и обучила более 2200 наблюдателей. За ходом голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации следили около 8000 независимых наблюдателей.

чувашинформ.рф