В Чувашии встретятся 14 чирлидирских студенческих команд

С 20 по 22 февраля Чебоксары станут местом проведения всероссийского фестиваля-конкурса «Студенческая чир данс шоу лига» Российского союза молодёжи. В столице Чувашии соберутся на очный этап более 280 спортсменов в составе 14 команд вузов Тверской, Кемеровской, Тамбовской, Ярославской, Самарской и Московской областей, Башкирии, Удмуртии, Татарстана, Санкт-Петербурга и Москвы; нашу республику представят участники от Чувашского государственного аграрного университета и Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.



Зрителям обещают показать яркое шоу из акробатических элементов и танцевальных комбинаций. А судить команды будет жюри, членами которого станут известные деятели чир-спорта и шоу-бизнеса: эксперт фестиваля «Российская студенческая весна» Дмитрий Цорн, руководитель комитета международных связей Федерации чирлидинга и чир-спорта России Егор Щирский, мастер спорта РФ по чир-спорту Дмитрий Загребин, постановщик шоу Денис Жигальских, чемпионка Открытого чемпионата Европы по черлидингу (Париж, 2016) и вице-чемпионка мира среди студентов по чир-спорту (Орландо, 2017) Екатерина Ермакова, руководитель молодежных проектор АНО «Россия – страна возможностей» Ирина Карих. Ведущей финала конкурса станет радиоведущая, чемпион Высшей лиги КВН в составе команды «Союз» Елена Гущина.



Трансляцию финала конкурса зрители смогут увидеть в официальной группе Российского союза молодежи в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/studvesnarsm.