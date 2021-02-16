Все избирательные участки Чувашии на выборах 2021 года будут оснащены видеокамерами

Об этом председатель Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики Александр Цветков заявил на первом заседании Штаба общественного наблюдения.

«В Чувашии в сентябре 2021 года все избирательные участки будут оснащены камерами видеонаблюдения. Из них на 349 избирательных участках – самых крупных по численности избирателей –

будут установлены профессиональные видеосистемы», — сказал он.

Отметим, что следить за ходом голосования наблюдатели будут и в специально оборудованном помещении Единого информационного центра, и на местах с выездом на избирательные участки.

Благодаря активной работе Общественной палаты Чувашии и Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» стала возможна ранняя и масштабная подготовка к организации наблюдения. Уже идет набор общественных наблюдателей.

«Мы рады видеть всех неравнодушных жителей, волонтеров, тех, кто готов стать наблюдателем. В ближайшее время будет подготовлена программа обучения для первых групп наблюдателей. Наша задача – сделать так, чтобы на каждом избирательном участке региона во время выборов был представитель независимого наблюдения, чтобы следить за соблюдением равенства прав всех участников избирательного процесса», — отметил Председатель Общественной палаты Чувашской Республики Алексей Судленков.

чувашинформ.рф