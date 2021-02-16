16 Фев

Все избирательные участки Чувашии на выборах 2021 года будут оснащены видеокамерами

Об этом председатель Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики Александр Цветков заявил на первом заседании Штаба общественного наблюдения.

«В Чувашии в сентябре 2021 года все избирательные участки будут оснащены камерами видеонаблюдения.  Из них на 349 избирательных участках – самых крупных по численности избирателей –

будут установлены профессиональные видеосистемы», — сказал он.

Отметим, что следить за ходом голосования наблюдатели будут и в специально оборудованном помещении Единого информационного центра, и на местах с выездом на избирательные участки.

Благодаря активной работе Общественной палаты Чувашии и Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» стала возможна ранняя и масштабная подготовка к организации наблюдения. Уже идет набор общественных наблюдателей.

«Мы рады видеть всех неравнодушных жителей, волонтеров, тех, кто готов стать наблюдателем. В ближайшее время будет подготовлена программа обучения для первых групп наблюдателей.  Наша задача – сделать так, чтобы на каждом избирательном участке региона во время выборов был представитель независимого наблюдения, чтобы следить  за соблюдением равенства прав всех участников избирательного процесса», — отметил Председатель Общественной палаты Чувашской Республики Алексей Судленков.

чувашинформ.рф

Автор записи: anna

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