За нарушения ответил рублём

Приговором Шумерлинского районного суда в декабре 2020 года директор ООО «Инженер» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и оштрафован на 50 тыс. рублей.



Судом установлено, что генеральный директор ООО «Инженер», производившего согласно контракту строительные работы в августе 2020 года по капитальному ремонту школы № 6 Шумерли, привлек к выполнению работ несколько человек. Причем по устной договоренности, официально не оформив с ними трудовых договоров и не обеспечив соблюдение техники безопасности. Не обеспечил разработку документации на демонтаж конструкций здания, опасных участков конструкций. В результате преступного бездействия генерального директора вечером 15 августа один из привлеченных работников получил телесные повреждения из-за обрушения на него бетонной стены. Повреждения расценены как причинившие тяжкий вред здоровью.



Наказание за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 216 УК РФ, не превышает 5 лет лишения свободы. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, назначил директору наказание в виде штрафа, а также взыскал с него в счет компенсации морального вреда пострадавшему работнику 200 тыс. рублей.



Пресс-служба Шумерлинского райсуда.