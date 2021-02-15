Жители Шумерли перевели на «безопасный счет» более двух миллионов рублей

Супружеская пара пенсионного возраста из Шумерли была информирована о различных способах телефонного мошенничества, однако вечером 13 февраля поверила «предупреждению» неизвестных о попытке несанкционированного снятия денежных средств. Тревожась за свои накопления, сделанные во время работы на Севере, супруги сняли со счета более двух миллионов рублей и через банкомат перевели их на «безопасный счет». Все это время мошенники находились с потерпевшими на связи, используя порядка 30 телефонных номеров. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые мероприятия.

Пресс-служба МВД по Чувашской Республике.