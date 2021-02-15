Во время Лыжни России в Чувашии никто не пострадал

Об этом на еженедельном совещании у Главы Чувашии сообщил министр физической культуры и спорта Василий Петров.

В этом году массовая лыжная гонка объединила порядка 35 тысяч жителей Чувашии. Самые многочисленные старты прошли в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Цивильском, Чебоксарском и Шемуршинском районах. В пяти муниципалитетах, из-за погодных условий, «Лыжню России» перенесли на более поздний срок.

«В субботу у нас был по-настоящему спортивный праздник. «Лыжня России» в Чувашии прошла достойно при соблюдении всех требований Роспотребнадзора», — отметил министр спорта и физической культуры Чувашии.

Специальными призами были награждены самый юный и самый опытный участник «Лыжни России».

В Чебоксарах самым маленьким лыжником стал двухлетний Иван Трофимов, а самым опытным – 64-летний Олег Николаевич Сорокин. Согласно требованиям Роспотребнадзора лица 65 лет и старше к участию в «Лыжне России» не допускались.

Помощь медиков, отметили в Минспорта Чувашии, никому не понадобилась. Случаев нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Также в выходные в Чувашии проходил День здоровья и спорта.

«Эту традицию надо поддерживать и дальше прививать в качестве доброй и хорошей привычки. Мероприятия проводились с соблюдения всех мер безопасности с точки зрения требований санитарно-эпидемиологической ситуации, которая на сегодняшний день идет по пути стабилизации. Здесь большая заслуга, конечно, наших совместных действий. Очень важно сейчас соблюдение всех мер безопасности. Это является залогом того, чтобы сохранить этот позитивный тренд и добиться максимально благоприятного состояния», — подчеркнул руководитель региона.

чувашинформ.рф