Более 80 исследований ежедневно проводится на новом компьютерном томографе

Рентгеновский компьютерный 128-срезовый томограф поступил в Республиканскую клиническую больницу. Аппарат необходим для выполнения исследований сердца и головного мозга.

Ежедневно на компьютерном томографе проводится более 80 исследований пациентам, поступающим в плановом и экстренном режиме, когда счёт идёт на минуты.

Также в 2020 году в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Республиканскую клиническую больницу поступили аппараты для искусственной вентиляции легких, диагностические оборудование для ультразвуковых исследований сердца и сосудов, тренажеры для увеличения силы и объема движения в суставах конечностей, функциональные кровати.

Задача проекта — снижение смертности населения от болезней системы кровообращения.

чувашинформ.рф