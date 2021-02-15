Акция с фонариками 14 февраля с треском провалилась

К призывам Леонида Волкова выйти и поддержать Алексея Навального флешмобом с фонариками прислушалось крайне малое число сторонников. После провала акции в Дальневосточном федеральном округе и Сибири аналогичная ситуация повторилась в других регионах.

«На Дальнем Востоке все забили на акцию Навального. На 13:00 по Мск никаких флешмобов в регионах ДФО не было. Уточняю, вдруг не поняли. Никаких, имеется в виду НОЛЬ. Там уже 21:00 и 22:00 и никаких фонариков…», – написал в Telegram публицист Илиас Меркури.

В Новосибирске малочисленные участники акции выразили сожаление по поводу провального протеста надписью «Леха, мы все прое…»

В многомиллионной Москве, даже по словам оппозиционного журналиста Александра Романенкова, из многотысячного дома вышли «человек 9».

Флешмоб «горящих фонариков» в Чувашии также провалился, «промывка» юных мозгов не удалась. Жители республики просто проигнорировали акцию. В социальных сетях появлялись фотографии пустых дворов. А тех, кто вышел на улицу, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Результаты наглядно показали, что для простых граждан подобные «развлечения» не представляют никакого интереса.