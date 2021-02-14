Олег Николаев: администрациям городов и районов следует постоянно анализировать свою работу

Так руководитель региона охарактеризовал отчёты районов по итогам социально-экономического развития в 2020 году. Олег Николаев подчеркнул, что у каждого муниципалитета есть своя особенность и потенциал для дальнейшего роста.

«Даже тщательно проработанные и утверждённые программы со временем требуют актуализации. Появляются и новые подходы в реализации тех или иных задач. Очень важно постоянно двигаться в направлении взаимодействия представителей органов власти. Здесь у нас большой потенциал, чтобы повысить эффективность использования бюджетных средств», — отметил Глава Чувашии.

Так, важнейшим для Шумерлинского района является федеральный проект по строительству трассы М-12. Это отмечено на совещании по поведению итогов социально-экономического развития муниципалитета.

Перед властями Ибресинского района Олег Николаев поставил задачу ввести в оборот все земли сельхозназначения. В Красноармейском районе Глава Чувашии поддержал идею строительства бассейна.

Отчитываться о социально-экономическом развитии власти муниципалитетов продолжат и на следующей неделе.

Источник: чувашинформ.рф