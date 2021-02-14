ВОСТИ В рамках концессии в Чебоксарах построят новые котельные и обновят теплотрассы

Переход Чебоксар и Новочебоксарска на новую модель рынка тепла обсудили Глава Чувашии Олег Николаев и генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

В столице региона рассматривают возможность подписания концессионного соглашения о сотрудничестве с компанией уже в этом году. Инициативная заявка подана, все процедуры соблюдены.

В частности в «Т Плюс» намерены направить средства на строительство газовых котельных в Заволжье вместо неэффективных угольных, модернизацию тепловых пунктов, насосных станций.

Также будут обновлены трубопроводы, чтобы минимизировать потери тепла.

«Мы точно заинтересованы в том, чтобы тепло доставлялось до потребителя в том объёме, в котором оно произведено. Для нашей компании 1 % потери тепла — это 950 миллионов рублей. Для нас это экономический эффект», — подчеркнул Андрей Вагнер.

«Очевидно, что сегодняшние технологии позволяют эффективно использовать топливо и вырабатывать тепло в нужном количестве. Это экологическая составляющая и чистота воздуха. Такую задачу должны решать не просто крупные игроки, а самое главное компетентные организации, которые это могут делать и качественно, и надежно. Поэтому мы идём на этот шаг осознанно и понимаем, что такой подход нам позволяет решить комплекс задач», — отметил Олег Николаев.

От взаимодействия с федеральной компанией в Правительстве Чувашии ожидают повышения качества услуг. Тарифы, говорят энергетики, будут меняться плавно. В рамках ценовой зоны теплоснабжения утверждаются долгосрочные параметры стоимости на поставку ресурса.

«Ценовое меню в рамках переходного периода утверждено Правительством страны и при этом опасаться резкого роста тарифов не нужно. В целом до цены альткотельной по некоторым зонам потребителей дойдем только через 15 лет», — прокомментировал директор Филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» Сергей Ушаков.

В ближайшее время планируется и подписание концессионного соглашения с городом Новочебоксарском.

Новая модель предусматривает определение единой теплоснабжающей организации, долгосрочное регулирование конечных цен по методу «альтернативной котельной». Это позволит бизнесу существенно нарастить вложения в теплоснабжающую инфраструктуру.

Источник: чувашинформ.рф