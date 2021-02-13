Эпидемиологическая обстановка в Чувашии позволяет проводить спортивные соревнования

Об этом в интервью журналистам, на старте «Лыжни России» рассказал Глава Чувашии.

Массовые гонки сегодня проходили в каждом муниципалитете республики. Формат «Лыжни России» в этом году изменился. В стартах могли принять участие только предварительно зарегистрировавшиеся жители республики. Возрастные ограничения — до 65 лет.

«Считаю, что сегодняшний праздник удался. У нас эпидемиологическая обстановка позволяет чувствовать себя более спокойно, потому что ситуация облегчается. Болезнь все больше отступает, вакцинацию мы масштабируем», — отметил Олег Николаев.

Источник: чувашинформ.рф