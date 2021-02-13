Учреждения культуры Чувашии ждут всех любителей искусства 13 и 14 февраля

Ко Дню влюбленных театры и музеи Чебоксар подготовили культурную программу для двоих.

Театр юного зрителя предлагает 13 февраля в 18.30 посетить спектакль о любви «Юрату пурах иккен», а также сделать селфи в тематической фотозоне.

Театр оперы и балета приглашает 14 февраля в 18.00 на романтическую концертную программу, чтобы напомнить, что музыка делает нас счастливее.

В Художественном музее 14 февраля будет работать выставка «Продлевая жизнь шедевров… » и другие экспозиции.

ДК Тракторостроителей подготовил интересную фотозону и возможность отправить признание в любви нужному адресату, также все желающие могут принять участие в конкурсе.

Подробнее о мероприятиях и акциях можно узнать на официальных сайтах учреждений культуры и в их аккаунтах в социальных сетях.

Источник: чувашинформ.рф