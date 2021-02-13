Слушать радио можно и через телевизор

Сегодня, 13 февраля, в десятый раз отмечается Всемирный день радио. В этом году он проходит под девизом «Новый мир, новое радио. Эволюция, инновации, сближение». Отметим, что радиостанции можно слушать во всех средах, в том числе и через телевизо

С переходом российского телевидения на цифровые технолгии более 98 % населения получила возможность принимать 20 цифровых эфирных телеканалов и три радиостанции. В составе первого цифрового мультиплекса доступны «Радио России», «Маяк» и «Вести FM». В числе россиян, слушающих радио через телевизор, поклонники трех радиостанций, слепые и слабовидящие, а также люди, чья деятельность позволяет им слушать передачи, но не дают возможности смотреть.

Любая информация в эфире передается с помощью радиоволн. Для любительской и профессиональной связи сегодня используются главным образом короткие волны, некоторые страны используют его для радиовещания. С середины XX века распространение получили ультракороткие волны (УКВ), к которым относятся и волны дециметрового диапазона — ДМВ. Прием цифрового эфирного телевидения в наших домах зависит именно от того, насколько хорошо наша антенна ловит ДМВ-диапазон.

На сегодняшний день федеральные телеканалы вещают исключительно в ДМВ. Сигнал цифрового эфирного телевидения без перебоев может принимать только дециметровая антенна, которая выглядит как елка.

Чтобы прием был качественным, рекомендуется выбирать дециметровые логопериодические антенны. Они сконструированы таким образом, чтобы стабильно улавливать сигнал. Антенну нужно направить в сторону ближайшей телебашни. Но если вдруг телебашня закрыта другим зданием, или окна обращены в другую сторону, антенну можно сориентировать на видимую стену соседнего дома. Необходимо вращать ее, добиваясь максимально возможной мощности принимаемого сигнала. Следить за этим показателем позволяет индикатор уровня и качества сигнала.

Следует отметить, что на всех цифровых приемниках есть кнопка переключения из режима радио в режим телепросмотра и обратно. Обычно эта кнопка так и называется TV/RADIO, реже TV/R или просто RADIO.

Источник: rtrs.ru.