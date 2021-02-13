Олег Николаев: с руководителями торговых сетей будет продумана стратегия взаимодействия

Об этом руководитель региона рассказал, подводя итоги уходящей недели. Видеоверсия интервью опубликована на официальной странице Главы Чувашии в Инстаграме.

Олег Николаев подчеркнул, что власти республики и представители федеральных торговых сетей договорились о продвижении местных производителей. В магазинах могут создать «прилавки чувашской продукции».

«Это так называемый принцип «магазин в магазине». То есть продукция чувашских производителей будет в одном месте, за одним прилавком в каждом торговом центре и все знают, что её можно приобрести по более приемлемым ценам. Сейчас, после содержательной встречи важно проработать каждый вопрос и придать чёткое движение планам», — отметил Глава Чувашии.

Ранее мы сообщали, что власти Чувашии обсудили с федеральными сетями условия доставки продуктов без создания заторов на дорогах.

Источник: чувашинформ.рф