13 Фев

Молодежь создает бренд Чувашии

Объявлен прием работ на открытый молодёжный творческий конкурс на создание туристического бренда (логотипа) республики — сообщает Минэкономразвития Чувашии.

К участию приглашают всех творческих и заинтересованных жителей республики. Цель конкурса — создать узнаваемые в России и мире символы региона (смысловую, визуальную и словесную концепции), которые продвигать имидж и гостеприимность Чувашии.

В перспективе бренд Чувашии будет способствовать привлечению туристов и инвесторов и создавать позитивный образ нашей республики.
Конкурс пройдёт в 2 этапа: с 15 февраля по 13 марта 2021 года — предоставление конкурсных работ; с 15 марта по 20 марта 2021 года — оценка конкурсных работ.

Источник: чувашинформ.рф

Автор записи: anna

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