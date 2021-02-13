Молодежь создает бренд Чувашии

Объявлен прием работ на открытый молодёжный творческий конкурс на создание туристического бренда (логотипа) республики — сообщает Минэкономразвития Чувашии.

К участию приглашают всех творческих и заинтересованных жителей республики. Цель конкурса — создать узнаваемые в России и мире символы региона (смысловую, визуальную и словесную концепции), которые продвигать имидж и гостеприимность Чувашии.

В перспективе бренд Чувашии будет способствовать привлечению туристов и инвесторов и создавать позитивный образ нашей республики.

Конкурс пройдёт в 2 этапа: с 15 февраля по 13 марта 2021 года — предоставление конкурсных работ; с 15 марта по 20 марта 2021 года — оценка конкурсных работ.

Источник: чувашинформ.рф