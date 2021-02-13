Дорожники Чувашии вышли на борьбу с последствиями сильнейшего снегопада

В ночь с 12 на 13 февраля на Чувашию обрушился снежный циклон. Республиканские и муниципальные дорожники перешли на усиленный режим работы. С 18 часов 12 февраля в Чувашии для движения рейсовых автобусов и грузовых транспортных средств были временно закрыты федеральные автодороги.

Чтобы предупредить образование гололедицы и заторов на республиканских и городских дорогах, дорожные службы произвели обработку дорожного покрытия песчано-соляной смесью заранее, до выпадения снега, согласно заранее утвержденным маршрутам.

В ночь, с 12 на 13 февраля, в работах по уборке последствий снегопада было задействовано 422 единиц спецтехники: на республиканских дорогах работало 88 единицы техники, на федеральных — 66, на местных — 268. Основные усилия были брошены на уборку дорог первостепенной значимости. Одновременно велись работы по обслуживанию тротуарной части и остановочных павильонов.

«Как и в прошлый раз, на затяжных подъёмах организовано дежурство тягачей, круглосуточное дежурство дорожных организаций и дежурно-диспетчерских служб. Для получения оперативного прогноза погоды в режиме онлайн задействованы 9 метеостанций и 17 видеокамер» — сообщает министра транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов.

В течение ночи были максимально убраны все основные магистрали. Работа по очистке дорог и дворов продолжается.

Источник: чувашинформ.рф.