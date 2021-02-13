В Шумерле прошла 39-я Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

У этого яркого, масштабного зимнего праздника славная история. На протяжении десятилетий спортивная акция объединяет и ветеранов, и простых любителей самого массового вида спорта.

Городское мероприятие прошло на лыжной трассе поселка Палан. Место проведения спортивного праздника накануне было тщательно подготовлено: расчищена и оборудована территория, по всей трассе были установлены флажки, тематические растяжки. Для всех желающих устроители организовали бесплатное чаепитие, а тематическая музыка, без сомнения, создавала позитивный настрой. До начала старта все участники «Лыжни России-2021» получили шапочки и номерные знаки. Участников забега поприветствовали глава города Сергей Яргунин, глава администрации Валерий Шигашев, депутаты городского собрания Владимир Кровяков и Алексей Жданович, исполнительный директор АО «ШЗСА» Денис Лихачев.

Лыжную гонку открыл так называемый масстарт, участие в котором приняли руководство города, работники администрации, депутаты, представители предприятий, организаций, учреждений города, ветераны спорта, предприниматели и все желающие.

Основные забеги были выстроены в виде эстафет среди общеобразовательных учреждений и трудовых коллективов. В первых приняли участие все школы города и студенты Шумерлинского политехнического техникума в составе двух девушек и двух юношей. Каждая из восьми команд трудовых коллективов была представлена одной женщиной и двумя мужчинами.

Завершился праздник чествованием сильнейших. Но сегодня, конечно, нет проигравших. Всех, кто пришел на старт, лыжня зарядила хорошим настроением, позитивом и подарила исключительно положительные эмоции. И даже погода, накануне испугав сильным снегопадом, а потом резкой изморосью, на два с половиной часа как будто затихла и позволила успешно провести праздник.

О. Дмитриева.