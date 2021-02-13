Более 2 тысяч обращений поступило от жителей Чувашии через Платформу обратной связи

Чуть больше 4 месяцев в Чувашии действует платформа обратной связи (ПОС). Она предназначена для взаимодействия граждан с органами власти.

Благодаря ПОС жители республики теперь могут обращаться в государственные и муниципальные органы по широкому спектру вопросов. Сделать это можно через специальные виджеты на сайтах органов исполнительной власти и местного самоуправления, форму на Едином портале госуслуг, а также мобильное приложение Госуслуги. ПОС.

Для наглядности проблемы к запросу можно прикрепить фотографию или видео. В личном кабинете портала Госуслуг у гражданина есть возможность отследить статус сообщений и получать уведомления о принятых решениях. Также пользователи могут оценить полученный ответ или результат решения проблемы по пятибалльной шкале. Некоторые категории обращений предусматривают рассмотрение в ускоренном порядке — до 10 дней.

Чаще всего граждане обращаются с вопросами о качестве автомобильных дорог, состоянии многоквартирных домов, дворов и территорий общего пользования, о социальном обслуживании и здравоохранении.

К примеру, житель города Чебоксары сообщил, что мусорные контейнеры возле дома №4 по улице Нижегородской в выходные переполняются так, что загрязняется вся придомовая территория. После рассмотрения обращения было принято решение о переносе контейнерной площадки и увеличении частоты вывоза ТКО.

«Такие современные цифровые сервисы как «Платформа обратной связи» помогают рядовому жителю оперативно донести свою проблему до ответственного ведомства. При этом сервис позволяет объективно оценивать проблемные ситуации на всей территории республики и решать их сразу при возникновении, — пояснила министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина.

Источник: чувашинформ.рф.