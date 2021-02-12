12 Фев

Экологичными валенками из Чувашии заинтересовалась компания из Германии

Компания-производитель располагается в Канаше и изготавливает валенки и домашнюю обувь из натуральной шерсти и войлока. Немецкая компания заинтересовалась нашим экологичным продуктом: стороны обсудили возможность производства валенок и домашней обуви (в том числе дизайнерской) по заказу обувной компании из Германии.

Предполагается, что в ближайшее время предприятие из нашей республики изготовит пилотную партию изделий из войлока и предоставит их для оценки немецкому заказчику.

«Центр экспортной поддержки Чувашии помогает канашской компании «Север» завоевывать иностранные рынки», отмечает руководитель Центра экспортной поддержки Григорий Данилов.

чувашинформ.рф

Автор записи: anna

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