Чувашия приступает к ускоренной реализации программы переселения граждан

Для выполнения этих задач уже в 2021 году планируется расселить 105 жителей из двух аварийных домов, расположенных в г. Шумерля (ул. Урукова, д.17 и ул. Сурикова д.95). Ранее переселение этих домов планировалось в 2024—2025 гг.

Чувашской Республикой в адрес Фонда содействия реформированию ЖКХ было направлено ходатайство о включении республики в число субъектов, в которых будет осуществляться ускоренная реализация программы.

Также прорабатывается вопрос расселения в 2022 году еще 11 аварийных домов, расположенных в городах Чебоксары, Шумерля и в Чебоксарском районе, решение которого позволит не дожидаясь 2024 года расселить в благоустроенное жилье еще 351 жителя республики.

Напомним, что в своем Послании Государственному Совету Глава республики Олег Николаев поставил задачу досрочно завершить действующую программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

чувашинформ.рф