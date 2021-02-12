Утверждён логотип Года, посвящённого трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

На конкурс на разработку логотипа и брендбука памятного Года в министерство культуры Чувашии поступило 40 работ. После продолжительных дискуссий экспертная комиссия выбрала три наиболее сильных на их взгляд проекта. Их было решено показать школьникам, потому что кому как не им хранить историческую память о подвиге народа и нести её будущим поколениям.

«Очень важно вовлекать детей в выбор логотипа в такой Год. Они, прежде всего, становятся соучастниками этой истории. Когда ребенок-школьник берет ответственность за выбор логотипа, он тем самым берёт ответственность за следующие события, которые он понесёт в жизнь, за историю, которая станет достоянием его семьи, его страны», — рассказала председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева на встрече с учениками чебоксарской 59 школы. Ребята высказывали своё мнение, обосновывая выбор понравившегося эскиза, и голосовали. Также мнение ребят выслушали и в 5 гимназии Чебоксар.

Члены экспертной комиссии прислушались к мнению подрастающего поколения и сегодня на итоговом заседании объявили победителя конкурса. Им стал Игорь Леонтьевич Андреев — художник по металлу, медальер, член Союза художников России (1991), член Союза дизайнеров России (2000).

Логотип Года, посвящённого трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского строительных рубежей будет использоваться в оформлении мероприятий, появится на печатной продукции, почтовой корреспонденции, одежде, сувенирах.

Источник: чувашинформ.рф