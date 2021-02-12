Олег Николаев: капитальный ремонт социальных объектов должен проводиться комплексно

Такой подход Глава Чувашии обозначил в ходе совещания, посвященного итогам социально-экономического развития Красноармейского района, 12 февраля.

Программа рабочей поездки руководителя региона в муниципальное образование включала посещение двух социальных объектов – детско-юношеской спортивной школы и детского сада. В прошлом году в зданиях учреждений был проведен капитальный ремонт. Ознакомившись с проделанной работой, Олег Николаев обратил внимание, что она проведена не в полном объеме.

«Очевидно, проделанная работа видна, но при этом, мы фиксируем, что с одной стороны, работа вроде проделана, а с другой – ремонтные работы необходимо и дальше продолжать. Конечно, ничего хорошего в этом нет. Потому что мы возвращаемся несколько раз к производству ремонтно-строительных работ, а это в любом случае создает определенные неудобства – мы два раза прекращаем деятельность одного и того же учреждения. Это неправильно», – сказал Глава Чувашии.

Олег Николаев напомнил, что в своем Послании Госсовету поставил перед органами исполнительной власти Чувашской Республики задачу применять комплексный подход при ремонте, модернизации и строительстве социальных учреждений. Это позволит добиваться важных преобразований за один производственный цикл.

В помощь муниципалитетам республиканское правительство также разрабатывает типовые проекты по строительству новых социальных объектов. После завершения работы, они будут доведены до муниципальных образований.

чувашинформ.рф