Олег Николаев запустил в соцсетях акцию #ЛюбиЧувашию

Рассказать о любви к республике предложил Глава Чувашии. Свое обращение он опубликовал на официальных страницах. По социальным сетям уже разошелся хештег #ЛюбиЧувашию.

«Для меня Чувашия — это место, с которого начинается страна, откуда я, как и вы, мои земляки, сделал шаг в большой мир. Давайте вместе выразим словами — почему мы любим наш уголок земли. Просто вспомните вокруг себя всех тех, кто в последние годы выбрал республику местом для жизни, как отзываются о Чувашии ее гости и как сами жители говорят о своей малой родине», — написал Олег Николаев и передал эстафету признания в любви к Чувашии жителям и гостям региона.

Отметим, что хештег набирает обороты как раз в преддверии Дня всех влюбленных. Сейчас в соцсетях уже свыше 10 тысяч публикаций с таким хештегом.

чувашинформ.рф