Мариинский Посад готовится к реализации проекта создания комфортной городской среды

На заседании Высшего экономического совета Чувашской Республики обсуждалась реализация Комплексной программы социально-экономического развития на 2020—2025 годы на территории Мариинско-Посадского района.

Муниципалитет в прошлом году одержал победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В планах — благоустройство улиц Набережная и Ленинская. Объем средств из федерального бюджета составляет 50 млн. руб.

Ориентировочная стоимость проекта благоустройства в соответствии с конкурсной заявкой составляет 69 млн. руб. Проведен открытый аукцион на определение исполнителя подготовки проектно-сметной документации. До 20 февраля с подрядчиком будет заключен контракт.

В рамках заседания администрации района поручено своевременно и качественно завершить работу по благоустройству до конца этого года.

чувашинформ.рф