Завершен прием заявок на творческий конкурс проектов мемориала «Строителям безмолвных рубежей»

Российское военно-историческое общество завершило прием заявок на открытый всероссийский творческий конкурс на лучший проект мемориального комплекса «Строителям безмолвных рубежей», который будет создан на территории Чувашской Республики.

«На конкурс было представлено 13 проектов от авторских коллективов из Чувашии, Оренбурга, Брянска, Москвы и Московской области. Стоит отметить, что авторы не просто сосредоточились на создании скульптурной композиции, но и серьёзнейшим образом отнеслись к проработке архитектурной составляющей проекта. Все проекты участников конкурса направлены на рассмотрение Творческого совета РВИО», — сказал исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк.

Напомним, с идеей создания мемориала, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, выступил Глава Чувашской Республики​ Олег Николаев. Он направил соответствующее обращение на имя председателя Российского военно-исторического общества​ Владимира Мединского.

Инициатива была поддержана руководством РВИО и комиссией по реализации проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Мемориал планируется установить в Козловском районе на повороте с федеральной трассы М-7 на село Байгулово.

чувашинформ.рф