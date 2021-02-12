В Чувашии может пройти слет молодёжи, посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

Такую возможность обсудили сегодня, 12 февраля, на заседании общественного совета при Министерстве образования и молодежной политики Чувашии. Предполагается, что слет пройдет в тех местах, где 80 лет назад строились линии обороны. Также активной молодежи предложат воссоздать строительство рубежа. В последующем этот опыт может быть полезен при проведении научно-исследовательских работ. Помимо этого данное мероприятие будет полезно с точки зрения патриотического воспитания, считают члены общественного совета.

«Этот проект поможет молодым людям понять и прочувствовать опыт своих бабушек и дедушек, которые строили оборонительные рубежи. Детали мы еще будем обсуждать, для этого будет создана рабочая группа. Надеюсь в итоге у нас получится летний образовательный и творческий слёт, который подарит участникам позитивные эмоции и теплые воспоминания »,- отметила Председатель общественного совета при Министерстве образования и Молодежной политики Анна Заворзаева.

Источник: чувашинформ.рф.