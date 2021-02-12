В торговых сетях Чувашии хотят сформировать «прилавок» производителей местной продукции

Вопрос присутствия местных производителей на полках федеральных торговых сетей был поднят 12 февраля в ходе встречи Главы Чувашии Олега Николаева с председателем Президиума Ассоциации Компаний Розничной Торговли (АКОРТ) Сергеем Беляковым.

Руководитель региона выступил с предложением реализовать в торговых сетях принцип «магазин в магазине».

«Есть мнение экспертов, что супермаркеты могли бы организовывать на своей территории элементы рынков и пускать туда фермеров и мелких производителей. Мы уже несколько месяцев назад предложили реализовать принцип «магазин в магазине». Для этого мы для себя приняли решение, что сформируем «прилавок» производителей чувашской продукции, который будет максимально широко передавать традиции чувашской кухни и культуры, представляя, соответственно, экологически чистую продукцию», – сказал Олег Николаев.

Глава республики добавил, что в Чувашии также готовы выделить соответствующего оператора, который будет обеспечивать взаимодействие со структурами АКОРТ и координировать оборот местной продукции.

чувашинформ.рф