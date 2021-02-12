В районах коллективы предприятий вакцинируются в цеховых медпунктах

На Канашском автоагрегатном заводе приступили к вакцинации от коронавирусной инфекции. За два дня первым компонентов вакцины Гам-Ковид-Вак привились 64 человека. Им не пришлось искать время на поход в поликлинику – прививки поставили в заводском медпункте выездной бригадой медиков Канашского межтерриториального медицинского центра.

«Врач общей практики заранее проанкетировала сотрудников завода и оформила допуск на вакцинацию. Через 21 день выездная бригада медиков проведет второй этап вакцинации в заводском медпункте, где есть все условия для этого», — сообщила главный врач Рената Федорова.

Заявки на вакцинацию от коронавирусной инфекции поступили еще от трех организаций города: филиала ОАО «МРСК Волги» — «Чувашэнерго», Канашского комплексного центра социального облуживания населения и канашского отделения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике.

Напомним, вакцинировать работников предприятий прямо на работе предложил Глава Чувашии Олег Николаев. «Пилотом» стало акционерное общество «ЭЛАРА».

чувашинформ.рф