В конце марта запустится обновленная версия портала «Госуслуги»

Еще удобнее и эффективнее в скором времени станет портал государственных услуг. В России на новую платформу переведут более ста востребованных сервисов.

«До конца марта на новую платформу будет переведено 20 востребованных услуг, а до конца года — более ста. Отмечу, что переход на новый портал будет бесшовным и незаметным для пользователей, услуги будут доступны с помощью уже имеющейся учетной записи», — сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В апреле в новой версии портала появится голосовой помощник, работающий на основе технологий искусственного интеллекта. К лету изменятся личный кабинет пользователя и основная страница портала. Объем запросов для обработки заметно расширится. Сайт будет отвечать современным требованиям кибербезопасности.

Напомним, сейчас средняя посещаемость портала — 5 млн посетителей в день. В Чувашии на gosuslugi.ru зарегистрировано более 773,5 тыс. жителей республики. Цифра продолжает стабильно расти. Только за 2020 год новыми пользователями портала стали более 123 тыс. человек. Жителям Чувашии на данным момент в электронной форме доступны 65 государственных услуг. Самой востребованной по итогам прошлого года стала запись на прием к врачу — 1,4 миллиона заявок. На втором месте – содействие в поиске подходящей работы — около 50 тысяч заявок. Граждане часто обращались и по вопросу оформления ежемесячных выплат на детей от трёх до семи лет включительно – более 49 тысяч обращений.