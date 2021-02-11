Хороший интернет дойдет до каждого населенного пункта республики

Интернет и устойчивую мобильную связь Глава Чувашии пообещал жителям Шумерлинского района в ходе совещания по подведению итогов социально-экономического развития муниципалитета в 2020 году.

Местные главы сельских поселений поблагодарили руководителя региона за то, что он затронул в своем Послании тему обеспечения сел и деревень интернетом и сотовой связью. Для многих населенных пунктов Шумерлинского района этот вопрос является одним из наиболее актуальных. Как отметила глава Магаринского сельского поселения Людмила Егорова, наличие качественной связи особенно важно для молодых людей, которые не хотят чувствовать себя оторванными от мира.

«Интернет точно будет, можете в этом не сомневаться и не переживать, – пообещал Глава Чувашии. – Здесь можете благодарить даже не меня, а Президента страны Владимира Путина. Он ставит перед нами задачи, а мы должны их реализовывать таким образом, чтобы каждый человек чувствовал перемены к лучшему».

Ранее мы писали, что в Чувашии школьников будут учить защищать свои данные в интернете.

Источник: чувашинформ.рф