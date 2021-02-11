«Спутник» эффективен против ковида

Теперь об этом говорят и международные эксперты.
Похожие записи '
11 Фев
Аграрии Батыревского района готовы инвестировать свыше 1 миллиарда рублей
Встречи министра сельского хозяйства Чувашии с руководителями...
11 Фев
Жители Чувашии смогут выбрать объекты благоустройства через новую онлайн-платформу
Онлайн-платформа для голосования за объекты благоустройства сейчас...
10 Фев
Ветеран Игнат Артёменко лично принял участие в заседании по делу о клевете
Он в зале суда появился по видеосвязи, будучи дома. Во время заседания...
10 Фев
Спектакли «Театрального Приволжья» – в эфире Национального телевидения Чувашии
В регионах ПФО стартовал окружной этап проекта «Театральное Приволжье»....
10 Фев
Социальные выплаты ветеранам и жертвам политических репрессий в Чувашии будут проиндексированы
Об этом сообщила министр труда Чувашии. Сегодня на заседании Кабинета...
Комментарии: