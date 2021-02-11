Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Вместе в цифровое будущее»

Журналистов Чувашии приглашают принять участие в спецноминации «Цифровой регион» ежегодного конкурса «Вместе в цифровое будущее».

Под этой категорией объединят материалы СМИ о цифровизации.

«На специальную номинацию мы ждем работы о цифровых сервисах и решениях, которые помогают повышать безопасность и качество жизни в регионах. Городские системы видеонаблюдения, умное освещение, фотовидеофиксация соблюдения правил дорожного движения, интеллектуальные транспортные системы и умные остановки, цифровизация обращения отходов — этот список можно продолжать очень долго. Нас радует, что журналисты уделяют этим вопросам все больше внимания, тем самым они вносят свой вклад в развитие умной и комфортной среды для жизни и работы людей», — отметил вице-президент по прикладным проектам компании «Ростелеком» Игорь Зимин.

Конкурс для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» проходит уже в 10-й раз. Стратегический партнер конкурса — Минцифры России.

На конкурс принимаются работы, посвященные новым технологиям, инновационным разработкам и цифровым трендам в ИТ-сфере и телекоммуникациях. Прием заявок завершится 31 марта 2021 года. Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне.

Источник: чувашинформ.рф