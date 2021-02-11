Олег Николаев нашел библиотеку будущего в Торханах

Многофункциональное пространство с яркой мебелью, мультимедийным оборудованием для обучения, творчества и приятного времяпровождения. Помимо читального зала, здесь есть зона для обучения и работы со всей необходимой компьютерной техникой, лаундж-зона, коворкинг-зона, игровая для малышей. Так после модернизации выглядит Торханская сельская библиотека. Ее фонд пополнился почти 3 тысячами книг.

«Сейчас ежедневно у нас очень много посещений, пока непривычно. Работаем не как раньше, а до 7-8 вечера. Очень много приходит молодых семей с малышами, дети не хотят уходить домой», — рассказывает местный библиотекарь Наталья Осипова.

Библиотека нового поколения должна выглядеть именно так, подчеркнул руководитель региона при посещении Шумерлинского района. «Чтобы библиотека была притягательной для людей разных возрастов, это должно быть пространство, которое предоставляет различные активности. Здесь важно наличие интернета, возможностей осуществления коммуникации, и, конечно, в основе всего должна быть книга. Она всегда являлась и будет являться базой для получения знаний и духовного развития», — сказал Олег Николаев.

Добавим, что Торханская сельская библиотека находится в здании культурно-оздоровительного центра имени В. Ярды и обслуживает жителей 6 населенных пунктов. На модернизацию библиотечного пространства было направлено более 5 млн рублей.

Олег Николаев обратил внимание, что теперь люди в одном месте могут получить целый комплекс современных качественных услуг. «Мне кажется, будущее именно за такими библиотеками», — отметил он.

Ранее мы писали, что библиотеки нового поколения появятся в каждом районе Чебоксар.

Источник: чувашинформ.рф