Общественные организации осудили оскорбление Навальным ветерана

Общественные организации по всей России напомнили о биографии ветерана Игната Артеменко, которого оскорбил Алексей Навальный. Они разгромили аргументы блогера и напомнили, кто является настоящим героем, а кто оскорбляет пожилого человека и даже спустя время не находит сил принести извинения.

Евразийское историческое общество нашло документы, касающиеся боевого пути Артеменко.

«Похоже, что современный #берлинскийпациент хороших книг не читал и хороших манер не имеет. Иначе бы он думал, прежде чем брякать языком. Для тех, кто может и хочет думать, — фотокопии документов оскорбленного ветерана», — говорится в публикации.

Российская организация «Боевое братство» в свою очередь опубликовала на своем сайте заявление, в котором раскритиковала Навального — они напомнили, что он «не извинился и продолжил свои инсинуации, оскорбленного сделали потерпевшим в еще большей степени».

Ветераны «Боевого братства» желают сил своему заслуженному соратнику — полковнику Артеменко. Игнат Сергеевич — человек совести и чести — пережил войну, выдержит и нападки персонажа без этих важнейших человеческих качеств.

«Бессмертный полк России» пишет, что в результате журналистского расследования выяснилось: Игнат Артеменко приписал себе два года и попал на фронт 15-летним подростком.

Попадал в плен к немцам, продолжил партизанить, перенес заболевание тифом, а в 1944-м уже был зачислен в регулярную армию, и в апреле 1945 года Артеменко участвовал в форсировании Одера.

«Подросткам, самой большой проблемой которых является отсутствие денег на дорогой телефон из рекламы или лишний поход в бар, должно быть стыдно глумиться над человеком, который специально прибавил себе возраст, чтобы воевать за свою Родину. Тем более писать эти пасквили, даже не вникнув в ситуацию, — говорит генерал-полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV степени, сопредседатель Центрального штаба „Бессмертного полка России“ Сергей Макаров. — По моему твердому убеждению, Алексей Навальный заслуживает заключения, и не только за нарушение испытательного срока. А за государственную измену — за целую серию последовательных шагов по оскорблению исторической памяти нашего народа. Он действует постоянно в интересах западных спецслужб — за призывы ввести экономические санкции против России. Он призывает нанести прямой урон всей стране. И оскорбление ветерана Великой Отечественной войны — это не случайность, это часть системной кампании по глумлению над нашей исторической памятью».

Команда всероссийского проекта «Эстафета поколений» выразила глубокое возмущение в связи с поведением Навального. Он «совершенно зарвался, когда выбрал для своего пиара оскорбление настоящего Героя Великой Отечественной», подчеркивают представители проекта.

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