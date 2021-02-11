На предприятиях Чувашии началась массовая вакцинация от коронавируса

«Для нашего коллектива выездная форма вакцинации очень удобна, сотрудники могут пройти вакцинацию в рабочее время по заранее спланированному графику. Хочу выразить благодарность Главе Чувашии Олегу Николаеву и Министерству здравоохранения республики за то, что этот вопрос был оперативно решён. Уверены, что благодаря вакцинации эпидемию COVID-19 удастся победить», — отметила директор по управлению персоналом и режиму АО «ЭЛАРА» Ольга Киселева.

Массово вакцинировать сотрудников предприятий республики Олег Николаев предложил во время своего недавнего визита на «ЭЛАРУ». А уже сегодня, 11 февраля, на заводе стартовала выездная вакцинация от коронавируса. Для ее проведения на месте будет ежедневно работать бригада медиков.

«Сегодня мы привили 25 человек. Людям не надо специально идти в поликлинику, все организовано максимально комфортно. Каждый желающий, записавшийся на вакцинацию, может сделать прививку в заводском здравпункте Все сотрудники будут прививаться согласно составленному графику», — рассказала заведующая поликлиникой филиала № 2 БСМП Наталия Короткова.

Источник: чувашинформ.рф