Завтра на Высшем экономическом совете Чувашии обсудят развитие двух районов

12 февраля в Доме Правительства состоится первый в 2021 году Высший экономический совет. В этот раз основной темой станут задачи и перспективы развития Мариинско-Посадского и Чебоксарского районов.

Также члены Высшего экономического совета республики обсудят ход реализации Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии на 2020—2025 годы в этих муниципалитетах.

Напомним, Комплексная программа региона разработана Международным центром развития регионов. Целый раздел программы посвящен текущему состоянию и решению проблем муниципальных образований.

Источник: чувашинформ.рф