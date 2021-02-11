Глава Чувашии принял участие в совещании по итогам года в Шумерлинском районе

11 февраля в Торханах состоялось расширенное заседание Собрания депутатов Шумерлинского района «Об итогах социально-экономического развития Шумерлинского района за 2020 год и задачах на 1-е полугодие 2021 года». В заседании приняли участие Глава Чувашии Олег Николаев, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова, руководство района, главы сельских поселений и другие.

Рабочий визит Главы республики начался с посещения обновленной библиотеки. Напомним, что в 2020 году Торханская сельская библиотека стала победителем конкурсного отбора на создание модернизированных библиотек в рамках нацпроекта «Культура», благодаря чему в ней произошли приятные перемены. Теперь это библиотека нового поколения, соответствующая всем требованиям современности. Далее гости побывали в спортивной школе имени В.Н. Ярды, где благодаря ремонтным работам также улучшились условия для занятий спортом.



Открывая официальную часть мероприятия, Олег Николаев отметил, что подведение итогов, которое проходит в муниципалитетах республики, нужно для того, чтобы двигаться вперед с «открытыми глазами», понять, что удалось сделать, а что еще нет. Позволяет обозначить перспективные возможности и максимально объединить усилия для того, чтобы воплотить их в жизнь.



Переходя конкретно к Шумерлинскому району, Глава республики отметил, что район относится к муниципалитетам, через которые должна пройти международная трасса М-12. При строительстве этой магистрали необходимо учесть все риски, и Олег Николаев выразил благодарность жителям Шумерлинского района, активно участвующим в обсуждении этого вопроса и высказывающим свои опасения. Конечно же, они будут рассмотрены и учтены.

Мероприятие продолжилось торжественной церемонией награждения. Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» была награждена начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы администрации Шумерлинского района Ирина Фокина, Почетной грамотой Госсовета Чувашии — зам. главы администрации — начальник отдела образования, спорта и молодежной политики Татьяна Караганова, Благодарностью Главы Чувашской Республики — зам. директора ООО «Новые Агро Технологии — Поволжье» Андрей Григорьев.



С докладом о социально-экономическом развитии района в 2020 году и о задачах на 1-е полугодие 2021 года выступил глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов. Он отметил, что доходная часть бюджета за 2020 год исполнена в сумме 313 млн 667 тыс. рублей, или 97,5 % от годового плана. По сравнению с 2019 годом доходы увеличились на 11,5 %. По собственным доходам исполнение составило 33 млн 648 тыс. рублей с ростом на 3,3 % по сравнению с 2019 годом. Доля собственных доходов в 2020 году составила 10,7 % от общего объема доходов консолидированного бюджета Шумерлинского района. Расходы консолидированного бюджета за 2020 год составили 327 млн 215 тыс. рублей, или 95,7 % к утвержденным плановым назначениям на 2020 год (121,5 % к уровню 2019 года).



Особое внимание в докладе было уделено агропромышленному комплексу, остающемуся самым важным сектором экономики района. На сегодняшний день в районе насчитывается 3611 га неиспользуемых земель и на 2021 год поставлена задача ввести в севооборот все неиспользуемые площади.



Сев зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах был проведен на площади 5388 га, что составляет 132,3 % к аналогичному периоду прошлого года. Яровой сев зерновых культур составил 3376 га, или 104,9 % к уровню 2019 года. Было отмечено, что, благодаря усилиям сельхозтоваропроизводителей, результаты по итогам прошлого года получились хорошие, а по валовому сбору зерна — рекордные за последние 20 лет.



Важное значение для развития экономики и улучшения качества жизни людей имеет состояние дорог. За 2020 год в Шумерлинском районе всего отремонтировано 22,9 км автомобильных дорог на 40 млн рублей, в том числе за счет средств по проектам, основанным на местных инициативах, 15,5 км на сумму 24,9 млн рублей. На 2021 год планируется отремонтировать 17 км автомобильных дорог на сумму 21,5 млн рублей.



В рамках реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в 2020 году реализовано 76 проектов на сумму 41,68 млн рублей. В 2021 году планируется реализовать 43 проекта на 35 млн руб.



В отчетном докладе Лев Рафинов остановился на всех направлениях развития района, отметил и достижения по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. Так, в 2020 году на эти цели из бюджетов всех уровней было выделено более 13 млн руб. (для сравнения, в 2018 году — 1,9 млн руб., в 2019 г. — 3,9 млн руб.).



Завершая доклад, глава напомнил, что 2021 год для района значимый – в этом году на его территории будет проходить день Республики. На выделенные из республиканского бюджета средства планируется реализовать ряд проектов: обустроить места проведения праздничных мероприятий, благоустроить скверы Победы, обновить стеллы с названиями населенных пунктов, улучшить состояние дорог и др.



Тему развития отрасли культуры в своем выступлении продолжила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова. Она отметила, что в 2020 году был проведен огромный фронт работы. В развитие отрасли был вложен беспрецедентный объем средств – 3,8 млрд рублей, реализован целый ряд практик в республике. Не остался в стороне и Шумерлинский район. Это можно видеть на примере многих учреждений культуры, в том числе и Торханской библиотеки, поменявшей свой облик, обновившей книжный фонд. Что касается последнего момента, министр заметила, что в этом богатом фонде лишь малое количество книг, порядка 11-12 %, на чувашском языке. В 2021 году ситуация в этом плане должна улучшиться, благодаря программам по сохранению чувашского языка и поддержке развития чтения, в библиотеках должно появиться больше книг на родном языке.

Светлана Каликова также остановилась на необходимости привлечения на село выходцев Шумерлинского района, оканчивающих учреждения культуры, на важности организации мероприятий для молодежи, рассказала о предстоящей работе по разработке типовых проектов сельских клубов.



У находившихся в зале вопросов в этот день накопилось немало. Они были обращены как к главе администрации Шумерлинского района, так и к представителям республики. Сразу три вопроса прозвучало от главы Краснооктябрьского сельского поселения Татьяны Лазаревой. Первый из них был связан с перспективой строительства клуба в поселке Мыслец, второй — с обустройством дороги между поселками Пинеры и Мыслец, третий – с устранением проблем с электричеством в поселках Пинеры, Коминтерн и Мыслец, связанных с их присоединением к линиям электропередач от железной дороги. Кстати, последний вопрос мы уже не раз поднимали и на страницах нашей газеты.



Как прозвучало в ответе Льва Рафинова, первые два вопроса возможно разрешить силами района и более тесным сотрудничеством с минтрансом, а вот последний вопрос для района неподъемный. С тем, что это проблема не районного масштаба, согласился и Олег Николаев. Он отметил, что даст поручения проработать проблему на республиканском уровне.



Следующий вопрос касался известной проблемы водоснабжения Нижней Кумашки. Как было отмечено, в подготовку проекта несколько лет назад были вложены и средства населения, но вопрос никак не тронется с места. Как отметил, поясняя ситуацию, Лев Рафинов, полный пакет документов представлен в Минстрой. Были попытки включить проект в федеральные программы, но, к сожалению, не получилось из-за несоответствия критериям. Уделив внимание данной теме, Глава Чувашии рассказал о намерении рассматривать вопросы водоснабжения и водоотведения в едином ключе: «В ближайшее время Минстрой Чувашии соберет все администрации муниципальных образований. Будут проанализированы все действующие проекты и, самое главное, — выработаны единые стандарты водоснабжения и водоотведения».

Будет ли объявлен второй этап программы инициативного бюджетирования? Этот вопрос еще раз напомнил, насколько эта программа полюбилась жителям Шумерлинского района и как много благодаря ей удалось выполнить.



Отвечая на вопрос, Глава Чувашии высказал свою позицию: те проекты, которые выдвинуты, должны быть поддержаны. И на эти цели были выделены дополнительные (недостающие) 62 млн рублей. Будет ли второй этап программы, пока неизвестно. Ведь есть и другие программы, в которых можно участвовать практически на тех же условиях. «Если будет много интересных, нужных проектов, будут спрос и средства, будем объявлять. На сегодняшний день таких потребностей не вижу. Увлекаться масштабированием каких-то направлений неправильно», — ответил Олег Николаев.



Не обошлось в ходе заседания и без добрых слов – глава Магаринского поселения Людмила Егорова выразила благодарность Главе Чувашии за намерение обеспечить Интернетом все населенные пункты Чувашии. Эта задача была озвучена в Послании Госсовету республики. Как уже писала наша газета, для жителей Магаринского сельского поселения эта проблема достаточно актуальна и неудивительно, что новость была воспринята на ура.



Подводя итоги заседания, Олег Николаев отметил, что для развития района в целом делается немало, но все-таки необходимо критически пересмотреть свои целевые показатели и взять себе в обязательства такие задачи, для выполнения которых нужно будет поднапрячься. «Если вы будете вырабатывать понятные четкие планы, разработаете эффективные проекты, мы однозначно будем поддерживать и включаться в их реализацию максимально широким фронтом, невзирая ни на что. Очевидно, что успех каждого отдельного муниципального образования – это вклад в успех Чувашской Республики, в развитие социально-экономической сферы. И в целом, как итог, — улучшение качества жизни каждого человека», — отметил Олег Николаев.

Татьяна Александрова.