11 Фев

В Чувашии разработают единый стандарт водоснабжения сельских населенных пунктов

Об этом рассказал Олег Николаев на совещании по итогам социально-экономического развития Шумерлинского района 11 февраля.

«В ближайшее время Минстрой Чувашии соберет все администрации муниципальных образований. Будут проанализированы все действующие проекты и, самое главное, — выработаны единые стандарты водоснабжения и водоотведения», — сообщил Глава Чувашии.

В своем Послании Олег Николаев заявлял, что в Чувашии разработают стандарт комплексного благоустройства сельских территорий.

Источник: чувашинформ.рф 

Автор записи: anna

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