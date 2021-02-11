В Чувашии открылся Центр по подготовке волонтеров финансовой грамотности

11 февраля в Чебоксарском кооперативном институте состоялся круглый стол «Участие школьников и студентов в проектах по развитию и повышению финансовой грамотности населения». В его рамках презентовали Центр по подготовке волонтеров финансовой грамотности.

Площадкой для Центра этот ВУЗ выбран неслучайно. Уже третий год в институте реализуется соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией банков России по подготовке добровольцев – финансовых консультантов.

Студентов обучают управлению личными и семейными финансами, прививают им навыки обращения с наличными и безналичными средствами, знакомят с правилами кибербезопасности, рассказывают о криптовалюте и многом другом.

«По окончании курсов ребята получают соответствующие сертификаты, а затем во время практик, во время каникул проводят просветительскую работу среди школьников, пенсионеров и других жителей республики, передают им полученные знания и тем самым помогают людям стать более осведомленными о мире финансов», — отметил руководитель курсов, заведующий кафедрой финансов Чебоксарского кооперативного института Владимир Елагин.

«Мы благодарны руководству и коллективу Чебоксарского кооперативного института за то, что они взяли на себя ответственность в довольно непростом деле подготовки волонтеров финансовой грамотности. Полагаю, что совместными усилиями мы добьемся того, чтобы знания, умения и навыки финансово грамотного поведения были у каждого жителя республики даже в самых отдаленных деревнях и поселках», — подчеркнул заместитель министра финансов Чувашии Игорь Смирнов.

Ранее мы писали, что в республике стартовал второй этап проекта «Безналичная Чувашия».

Источник: чувашинформ.рф