В Минобразования Чувашии отрабатывают все обращения, связанные с организацией питания школьников

Первый заместитель министра образования и молодежной политики Алексей Лукшин обсудил с главами муниципалитетов Чувашской Республики организацию горячего питания в школах республики.

С начала учебного года в Министерство поступило 12 обращений, связанных с организацией горячего питания. Помимо этого, на Едином портале государственных услуг жители республики оставили 99 отзывов о школьных обедах, 40 из них – положительные. Наибольшее количество отрицательных обращений зафиксировано в Чебоксарах, Новочебоксарске, а также в Чебоксарском и Мариинско-Посадском районах. «Если в адрес учебного заведения поступает жалоба относительно организации горячего питания, руководству школы необходимо оперативно ее отработать и дать обратную связь — разместить итоги проделанной работы на сайте образовательного учреждения», — подчеркнул Алексей Лукшин.

О характерных нарушениях при организации горячего питания в школах рассказала заместитель министра образования и молодежной политики Наталия Скворцова. Совместно с помощником прокурора Цивильского района она посетила ряд учебных заведений. Подобное межведомственное взаимодействие помогает выявить наиболее проблемные точки, такие как отсутствие маркировки на оборудовании и нехватка отдельных весов для горячих и холодных блюд. «В числе обязательных требований также — различное меню для учеников начальных классов и старших школьников, а также фиксированная стоимость обеда для младших учеников — она должна составлять ровно 55 рублей 20 копеек», — отметила Наталия Скворцова.

Источник: чувашинформ.рф