Аграрии Батыревского района готовы инвестировать свыше 1 миллиарда рублей

Встречи министра сельского хозяйства Чувашии с руководителями администраций и сельхозтоваропроизводителями муниципалитетов продолжаются. Обсудили и потенциал агропромышленного комплекса Батыревского района.

Здесь активно развиваются фермерские хозяйства.

В ближайшие 5 лет батыревские аграрии намерены реализовать 42 инвестиционных проекта на 1,1 млрд. рублей.

В региональном Минсельхозе призвали строго соблюдать условия реализации проектов с привлечением средств грантов.

Ранее мы сообщали, о встрече министра сельского хозяйства с руководителями предприятий АПК Моргаушского района.

Источник: чувашинформ.рф