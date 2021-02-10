21 ребенок… 21 года… 21 века… 21 региона…

Рождение ребёнка в семье − это всегда счастье, это подарок судьбы, это чудо, которое меняет всю жизнь человека, заставляет совсем по-иному смотреть на мир. Потом незаметно пролетят дни, месяцы, годы, будут и радостные моменты, и тревожные, но тот самый первый момент счастья, пережитый во время рождения малыша, не забудется никогда и ни с чем не сравнится.

9 февраля отделом ЗАГС администрации города Шумерля зарегистрировано три государственных акта о рождении. Семья Арюхиных зарегистрировала первенца с необычным именем Янис.

Семья Николаевых принимала поздравления с рождением сына Данилы. Дома малыша ждет сестра, которая учится в 1 классе МБОУ «Гимназия № 8».

Также поздравление принимала семья Степановых. Счастливые родители назвали дочку красивым именем Анастасия. Дома малышку ждут братья Захар и Егор. Захар учится 5 классе МБОУ «Гимназия №8», Егор — во 2 классе гимназии. Глава семьи Степановых работает на комбинате автофургонов. Степановы стали обладателями сертификата, подтверждающего регистрацию 21 ребенка, 21 региона, 2021 года, 21 века.

В жизни маленьких малышей − новых граждан России будет ещё много замечательных и значимых событий, однако день, когда они появились на свет останется самым главным для них и их родителей.

gshum.cap.ru